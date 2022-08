La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Mancano ormai solo dieci giorni al debutto di House of the Dragon, e con una nuova featurette la HBO ha svelato numerose scene inedite della serie prequel del Trono di Spade che da noi andrà in onda su Sky e in streaming su NOW dal 22 agosto.

Nel video si presenta il contesto della serie, e cioè la guerra civile che ha segnato l’impero Targaryen all’apice del suo potere: una lotta per la successione dopo decenni di pace. Numerose le immagini inedite nelle quali vediamo anche alcuni dei draghi che popoleranno la serie, oltre a diversi momenti dietro le quinte con gli imponenti set, le scenografie ricche di dettagli e i sontuosi costumi.

Potete vedere la featurette qui sopra!

Nel cast di House of the Dragon, ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.