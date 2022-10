La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Una nuova featurette di House of the Dragon è totalmente dedicata ai draghi che appaiono nella serie.

Nel video, in cui interviene anche lo scrittore George R.R. Martin, Ryan J. Condal e Miguel Sapochnik rivelano come sono state ideate le creature nella serie.

L’idea dei diversi colori dei draghi è nata da una richiesta specifica di Martin e Sapochnik ricorda che in Game of Thrones non c’erano draghi da oltre 150 anni, quindi la loro nascita è considerata un miracolo. Condal, invece, ha sottolineato che in House of the Dragon le persone, anche ad Approdo del Re, non si stupiscono della loro presenza perché è normale vederli in volo.

I protagonisti ricordano quindi che i draghi permettono alla famiglia Targaryen di avere il potere e per questo vengono trattati con paura, rispetto e un pizzico di meraviglia.

Sapochnik e Martin affrontano successivamente l’argomento che i draghi sono uno strumento di distruzione che porta i Targaryen a essere rispettati, temuti e a essere considerati quasi una divinità.

La featurette descrive poi i draghi apparsi nella serie, sottolineando che le caratteristiche individuali hanno dei legami con i loro cavalieri, come Rhaenyra e Daemon, arrivando a Vhagar che è molto anziana, svelando che i draghi crescono fino alla loro morte, situazione che spiega anche la personalità della creatura “rubata” da Aemond che ne ha reclamato la proprietà cavalcandola.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: HBO