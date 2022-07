La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

È online il full trailer di House of the Dragon, l’attesa serie della HBO (in arrivo in Italia su Sky e NOW il 22 agosto) prequel di Game of Thrones – Il Trono di Spade.

Il trailer è ricchissimo di scene inedite ed entra nel dettaglio della storia alla base della serie, che racconta la lotta alla successione nella casa Targaryen 200 anni prima dei fatti della serie originale. Re Viserys (Paddy Considine) ha scelto la sua primogenita, Rhaenyra (Milly Alcock / Emma D’Arcy), come erede al Trono di Spade. I signori di Westeros le giurano fedeltà, ma quando Viserys concepisce un figlio maschio, il giovane Aegon (Tom Glynn-Carney), quella che sembrava una casata unita inizia a dividersi in due sulla vicenda della successione. Il conflitto porterà verso quella che forse è la guerra civile più sanguinosa mai vista nel paese, con l’intervento anche del fratello di Viserys, lo spietato Daemon (Matt Smith).

Trascriviamo il testo del trailer:

“Il sogno… era più nitido di un ricordo, sentivo il rumore di zoccoli scalpitare, di scudi rompersi e il clangore delle spade. E sul Trono di Spade saliva il mio erede. E tutti i draghi ruggivano all’unisono”.

“La tua successione va trattata con urgenza”.

“Chi altri avrebbe diritto?”

“Il primo nato”.

“Rhaenyra è la primogenita”.

“Nessuna regina è salita sul Trono di Spade”.

“Il re ha un erede. Daemon Targaryen”.

“Non mi costringerete a scegliere tra mio fratello e mia figlia”.

“L’ascesa al trono di Rhaenyra verrà ostacolata. Affileranno le lame”.

“Tu sei il re. Il tuo dovere è prendere una nuova moglie”.

“Ho deciso di nominare un nuovo erede”.

“Io sono il tuo erede”.

“La guerra è alle porte”.

“Pensi che il regno mi accetterà mai come sua regina?”

“Una donna non erediterà mai il Trono di Spade. Perché questo è l’ordine delle cose”.

“Quando sarò regina cambierò le regole”.

“La vostra famiglia ha i draghi. Gli uomini non dovrebbero mai scherzare con un potere così grande”.

“Se Rhaenyra salisse al potere potrebbe eliminare chiunque minaccerà la sua successione”.

“Io salirò sul Trono di Spade. Lei mi ostacolerà”.

“I nostri cuori non battono all’unisono”.

“Non è mai stato così”.

“Hai mai immaginato te stessa sul Trono di Spade?”

“Dov’è il dovere? Dov’è il sacrificio?”

“Ora ti vedono per ciò che sei veramente”.

