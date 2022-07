La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Alla première di House of the Dragon che si è svolta a Los Angeles c’è stata un’assenza importante: George RR Martin ha infatti dovuto rinunciare all’evento dopo essere risultato positivo al COVID.

Lo scrittore, co-creatore dello spinoff prequel di Game of Thrones, aveva partecipato sabato al panel in programma al San Diego Comic-Con 2022.

In un video l’autore spiega:

Ho fatto un viaggio sulla West Coast, iniziando al San Diego Comic-Con e poi era in programma una settimana a Los Angeles, ho avuto molti incontri e due première e molte altre cose.

George RR Martin ha sottolineato che era consapevole dell’aumento dei casi di COVID e del diffondersi delle varianti del virus:

Ho deciso di essere molto cauto e stare attento. Ho fatto il panel, ed è stato molto divertente… Ma ho saltato tutte le feste. Non sono andato negli spazi della convention e ho cancellato la sessione di autografi… Sono uscito per un paio di pasti.

Dopo il viaggio in macchina da San Diego a Los Angeles, tuttavia, lo scrittore la mattina dopo è risultato positivo:

Sono rimasto sorpreso come chiunque fra di voi perché non pensavo realmente di avere sintomi, e se li avevo erano davvero lievi. Mi soffiavo il naso un po’ di più, ed è più o meno la sitazione in cui mi trovo. Questo è il secondo giorno e ogni tanto tossisco, ma prevalentemente mi sento bene.

George R.R. Martin ha inoltre ammesso che non ha idea di come sia stato contagiato perché tutte le persone con cui è stato a contatto sono risultate negative, aggiungendo poi che è vaccinato e ha fatto i richiami, oltre ad aver indossato sempre una mascherina protettiva quando era in pubblico tranne durante il panel e mentre mangiava. Lo scrittore ha ribadito:

Questo virus è insidioso. Ho avuto delle influenze peggiori, speriamo che rimanga così.

Potete rimanere aggiornati sulla serie House of the Dragon grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook