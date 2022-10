La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

HBO ha condiviso il trailer dell’episodio 8 di House of the Dragon, regalando così delle interessanti anticipazioni sul prossimo capitolo della storia.

Non proseguite, ovviamente, se non volete spoiler!

Nel video si possono vedere Otto Hightower fare le veci del re e sedersi sul trono di spade, e viene rivelato che Lord Corlys Velaryon è stato ferito in battaglia.

Rhaenyra, invece, si accorda con Daemon per poter riprendere il potere, dichiarando poi che si tratta di una trappola.

Il trailer si conclude quindi anticipando l’inizio della guerra tra le varie fazioni in lotta.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

