House of the Dragon: l’epico trailer esteso del San Diego Comic-Con!

La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Come promesso, la HBO ha lanciato il trailer esteso di House of the Dragon mostrato sabato durante il panel della serie al San Diego Comic-Con. Nel trailer vediamo molte scene inedite, vengono presentati i protagonisti e la storia, di cui si è parlato a lungo durante il panel. Potete vederlo qui sopra! La serie debutterà il 22 agosto in Italia su Sky e in streaming su NOW.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.