HBO ha condiviso un interessante video che mostra la creazione del modellino della città di Valyria creato da re Viserys nella serie House of the Dragon.

L’imponente riproduzione, come sottolineato da Ryan Condal riflette le caratteristiche della personalità del personaggio affidato a Paddy Considine:

Viserys non ama cavalcare draghi, intraprende una ricerca più intellettuale. L’idea è che sia tornato a tutti i testi antichi e alle mappe e abbia ricreato meticolosamente la città.

L’attore ha quindi aggiunto che è l’hobby del sovrano e un modo per rilassarsi e sfuggire dai problemi.

Per realizzare lo spettacolare oggetto di scena sono stati necessari due mesi di lavoro e la creazione di 200 riproduzioni in miniatura degli edifici, molti dei quali sono stati stampati in 3D. Ogni elemento aveva bisogno di circa 24 ore per essere stampato, mentre i pezzi più piccoli sono stati scolpiti a mano.

Lo showrunner Miguel Sapochnik ha quindi sottolineato parlando della riproduzione, che nel corso della prima stagione si espande progressivamente:

Si tratta di una parte importante della nostra storia. Anche se Viserys è un Targaryen molto progressivo, brama la Valyria del passato, cercando un modo per capire qualcosa che non riesce mai a cogliere del tutto.

Nel video si possono vedere i dettagli dell’incredibile lavoro compiuto nel mostrare come anche il modellino della città “invecchi” come il suo sovrano e rispecchi la natura vulcanica dei luoghi rappresentati.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

