How I Met Your Father: il trailer e il poster della stagione 2

How I Met Your Father

Hulu ha pubblicato il poster e il trailer ufficiale della stagione 2 di How i Met Your Father, che comincerà a fine gennaio negli Stati Uniti.

Tra le guest star di questa stagione 2 John Corbett, che interpreterà il nuovo interesse amoroso di Sophie, Meghan Trainor, Mark Consuelos (Riverdale), Constance Marie (George Lopez) e Michael Cimino (Love, Victor). Di seguito il poster ufficiale, mentre vi ricordiamo che l’uscita italiana sarà probabilmente su Disney+ a stagione conclusa, come accaduto lo scorso anno:

Al centro della trama c’è Sophie. La donna sta raccontando al figlio la storia di come ha incontrato suo padre, ripercorrendo così gli eventi che si sono svolti nel 2022 e in cui Sophie e i suoi amici si ritrovano alle prese con il tentativo di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi in un’epoca all’insegna delle app di appuntamenti e opzioni senza limiti.

Nel cast dello show ci sono anche Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran e Suraj Sharma. Tra le presenze ricorrenti spazio poi a Kim Cattrall che interpreta Sophie da adulta, Daniel Augustin, Ashley Reyes e Josh Peck.

La serie è stata scritta da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, coinvolti anche come produttori esecutivi insieme a Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman, e Adam Londy.

Fonte: Twitter, YouTube