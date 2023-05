Netflix ha condiviso un trailer per annunciare la data di uscita della stagione 2 di Human Resources: l’appuntamento è stato fissato per il 9 giugno. Nel video i protagonisti sono in pausa caffè e parlano delle star, come Hugh Jackman, che potrebbero essere coinvolte nelle prossime puntate.

Lo spinoff di Big Mouth è stato creato dal team composto da Nick Kroll, Andrew Goldberg, Kelly Galuska, Jennifer Flackett e Mark Levin.

Nel cast, riprenderanno i loro ruoli della serie principale Nick Kroll, Maya Rudolph, Randall Park, Aidy Bryant, David Thewlis, Keke Palmer, Pamela Adlon e Brandon Kyle.

Tra i nuovi arrivi e i ritorni dalle prime stagioni troviamo Goodman Rosie Perez nel ruolo di Petra il Gremlin dell’ambizione, Jemaine Clement che darà la voce a Simon Sex, Thandiwe Newton interpreterà Mona la mostra degli Ormoni, Bobby Cannavale avrà nuovamente il ruolo di Gavin il mostro degli ormoni, Henry Winkler sarà Keith l’addolorato, e infine Maria Bamford interpreterà Tito la zanzara dell’ansia.

Fonte: Netflix

