I Am Groot: il teaser trailer e il poster della serie animata Marvel

Marvel Studios ha presentato il primo teaser trailer della serie animata I Am Groot, composta da cinque cortometraggi in arrivo il 10 agosto su Disney+.

Il video condiviso online regala qualche scena tratta dalle divertenti avventure, mostrando il personaggio alle prese con varie situazioni, alcune esilaranti, e strane creature.

Il personaggio ritornerà poi prossimamente con nuovi episodi, avendo già ottenuto il rinnovo per una stagione 2.

Il personaggio creato da Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby ha ottenuto una grande popolarità grazie ai film dei Guardiani della Galassia in cui ha la voce di Vin Diesel. Groot, nei lungometraggi diretti da James Gunn, ha un grande rapporto di amicizia con Rocket Racoon, doppiato da Bradley Cooper. Le due star hanno collaborato anche alla realizzazione della serie.

I Am Groot mostrerà le avventure di Baby Groot nella Galassia, distante dagli altri Guardiani. Ogni puntata mostrerà un momento diverso dell’infanzia del personaggio.

Marvel Studios ha già portato sulla piattaforma di streaming il progetto animato What If…?, anche in questo caso già rinnovato per un secondo ciclo di puntate che arriveranno su Disney+.

Ecco il poster:

Che ne pensate del trailer e del poster della serie I Am Groot? Lasciate un commento!

Fonte: Marvel