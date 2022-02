ha pubblicato il primoufficiale della serie tv sequel live action in tecnica mista dei, svelandone anche la data d’uscita.

In originale, la serie si chiamerà The Fairly OddParents: Fairly Odder, e arriverà sugli schermi di Paramount+ dal prossimo 31 marzo. Nel trailer, che potete vedere qui sopra, un Timmy ormai al college, passa i suoi due Fantagenitori (Cosmo e Wanda) a sua cugina Viv e al fratellastro di quest’ultima Roy. Di seguito la sinossi ufficiale dello show:

Ne I fantagenitori, Ty Turner rivoluziona la propria vita per riunirsi con la sua fidanzata del liceo, Rachel Ragland, nella città di Dimmsdale, spingendo la sua prudente figlia di 13 anni, Viv, in un nuovo mondo in cui lei fatica ad adattarsi. Una volta lì, suo cugino, Timmy, affida ai suoi padrini fatati, Wanda e Cosmo, il compito di aiutarla ad adattarsi prendendola sotto le loro ali. Notando questo passaggio delle fate, anche il nuovo fratellastro di Viv, Roy, li eredita e i due fratelli devono si uniranno per superare gli ostacoli sul loro cammino, il tutto con l’aiuto dei loro nuovi padrini fatati che brandiscono la bacchetta e esaudiscono i desideri.