Paramount+, l’1 giugno, trasmetterà il primo episodio della stagione 3 di iCarly, di cui ha condiviso il primo trailer.

Il sito Entertainment Tonight ha condiviso in esclusiva il video che mostra la protagonista interpretata da Miranda Cosgrove mentre affronta dei problemi sentimentali che alimenteranno le reazioni dei fan della coppia #Creddie.

L’attrice, intervistata dal sito, ha inoltre spiegato:

Personalmente voglio che Freddie e Carly finiscano per stare insieme. Penso che Nathan abbia un’intera teoria su questo elemento perché pensa che Freddie ci abbia provato così a lungo e che non sa se devono stare insieme. Ma il mio approccio personale è che penso sarebbero davvero una buona coppia, quindi spero che sia il modo in cui finisce la serie. Ma sono come tutti, non so esattamente cosa accadrà.