Il 5 maggio debutterà su Netflix la comedye il nuovointroduce cinque degli otto personaggi interpretati daNel video, che potete vedere qui sopra, appaiono infatti Lord Lordington, Bruce Baldwin, Mishu Ivanov, Shep Gordon, e Jason Eccleston.

La serie è stata creata da Myers e diretta da Tim Kirby. Al centro della trama c’è un giornalista canadese che si ritrova alle prese con il tentativo di indagare su una società segreta che esiste fin dal 1347.

Myers interpreta nelle sei puntate:

Ken Scarborough: un giornalista canadese che vuole smascherare il Pentavarate e riottenere il suo lavoro

Anthony Lanswodne: un esperto in cospirazioni, determinato a esporre l’organizzazione segreta

Rex Smith: un conduttore radiofonico esperto in cospirazioni

Lord Lordington: il membro più anziano e di grado superiore del Pentaverate

Bruce Baldwin: ex magnate del settore dei media

Mishu Ivanov: un ex oligarca russo

Shep Gordon: un ex manager di rock ‘n roll

Jason Eccleston: un genio della tecnologia che ha inventato il super computer del Pentevarate, MENTOR.

Tra gli interpreti ci sono poi Ken Jeong nella parte di Skip Cho, un proprietario di casinò ed esperto in meteorologia; Keegan-Michael Key che sarà il fisico nucleare Hobart Clark, assunto dal Pentavirato per affrontare i problemi del cambiamento climatico; Debi Mazar nel ruolo della fedele Patty Davis; Richard McCabe che avrà la parte di Pikeman Higgins, a capo della Liechtenstein Guard, ovvero il gruppo che si occupa della sicurezza del Pentavirato; Jennifer Saunders nel doppio ruolo di Maester of Dubrovnik, a capo delle investigazioni del Pentavirato, e Saester of Dubrovnik, la sorella del personaggio e custode della parce clavem; e Lydia West nel ruolo di Reilly Clayton, una giovane donna che collabora con Ken e vive con lui un’avventura per rivelare i segreti del Pentavirato.

