Il 23 giugno arriverà sugli schermi di Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon, la serie I’m a Virgo, di cui è stato condiviso un nuovo trailer.

Nel filmato promozionale viene presentato il protagonista e si svela come le sue caratteristiche uniche gli causino non pochi problemi mentre cerca di vivere nuove esperienze e affronta un potenziale amore.

I’m a Virgo è una commedia dark e fantastica che racconta la storia di Cootie (Jharrel Jerome), un giovane nero alto 13 metri di Oakland, in California. Cresciuto in clandestinità, passando il tempo con una dieta a base di fumetti e programmi televisivi, fugge per sperimentare la bellezza e le contraddizioni del mondo reale. Stringe amicizie, trova l’amore, affronta situazioni imbarazzanti e incontra il suo idolo, il supereroe nella vita reale chiamato The Hero (Walton Goggins). La serie è un’odissea mitica che mette in discussione lo scopo dell’odissea mitica.

I’m a Virgo è co-prodotto da Amazon Studios e Media Res Studio. Boots Riley e Tze Chun (Gotham) sono i co-showrunner della serie ed executive producer, insieme a Michael Ellenberg e Lindsey Springer per Media Res Studio (Pachinko, The Morning Show), Rebecca Rivo (Escape Room) e Jharrel Jerome.

Fonte: Amazon

