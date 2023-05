Prime Video ha pubblicato il teaser trailer e la prima clip ufficiale di I’m a Virgo, in arrivo sulla piattaforma a giugno.

Si tratta di una nuova serie di sette episodi diretta e scritta dal regista di Sorry to Bother You, Boots Riley. I’m a Virgo ha per protagonista la star di When They See Us Jharrel Jerome, vincitore di un Emmy, ed è in sviluppo da diversi anni. Oltre al teaser trailer, che potete vedere qui sopra, e la clip, qui sotto, Prime Video ha confermato che I’m a Virgo uscirà il 23 giugno.

Boots Riley e Tze Chun (Gotham) sono i co-showrunner della serie e servono come produttori esecutivi di I’m a Virgo, insieme a Michael Ellenberg e Lindsey Springer per Media Res Studio (Pachinko, The Morning Show), Rebecca Rivo (Escape Room) , e Jharrel Girolamo. La serie presenta musica originale e colonna sonora del duo art pop Tune-Yards.

