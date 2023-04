Netflix ha lanciato il trailer ufficiale di In silenzio, la serie originale spagnola in uscita il 19 maggio.

Prodotta e scritta da Aitor Gabilondo, la serie ha per protagonista Arón Piper (Elite), Almudena Amor, Cristina Kovani, Manu Ríos (Elite), Aitor Luna, Ramiro Blas e Aria Bedmar, ed è così descritta:

Sergio Ciscar esce di prigione sei anni dopo aver ucciso i suoi genitori quando era ancora minorenne. Durante tutto questo tempo non ha detto una parola né ha collaborato con la giustizia, quindi le motivazioni del crimine e le sue intenzioni restano un mistero. La giovane psichiatra Ana Dussel e il suo team hanno l’incarico di determinare il potenziale pericolo che Sergio rappresenta per la società, osservandolo segretamente giorno e notte come se fosse un animale.