Hulu e National Geographic hanno pubblicato il trailer ufficiale di Incredible Animal Journeys, nuova docuserie narrata da Jeremy Renner.

Il primo episodio sarà disponibile dal 19 novembre su National Geographic e dal 20 su Disney+. Al momento non sappiamo se verrà trasmesso anche in Italia.

Di seguito invece la sinossi ufficiale di Incredible Animal Journeys:

Potremmo pensare di essere i più grandi esploratori del mondo, ma non lo siamo. Ogni giorno milioni di animali migrano attraverso il pianeta seguendo rotte tramandate da generazioni. INCREDIBLE ANIMAL JOURNEYS mette gli spettatori in azione mentre si librano, volano e nuotano dall’Antartico alla savana africana e dall’Oceano Pacifico all’Alaska. Unisciti alla protettiva mamma megattera che pasce il suo vitellino appena nato, al piccolo scarabeo stercorario, alla farfalla monarca, alla determinata rondine che non si arrende mai e a molte altre specie. Usando il campo magnetico terrestre, le stelle, le correnti lunari e oceaniche nel mare e i loro sensi innati sulla terra, questi viaggiatori trovano cibo, compagni e attraversano migliaia di miglia durante la loro vita. Vieni a fare un giro mentre Jeremy Renner racconta l’avventura più selvaggia della terra.

Fonte: Comic Book

