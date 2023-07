Skybound e Ubisoft hanno annunciato con un breve teaser trailer Invincible: Guarding the Globe, videogioco per dispositivi mobile basato sullo show animato di Prime Video.

Si tratta di un nuovo videogioco per dispositivi mobile, di cui potete leggere la descrizione qui sotto:

Invincible: Guarding the Globe è un nuovo RPG free-to-play in arrivo su dispositivi iOS e Android. Ambientato nello stesso universo di Invincible dei fumetti di Skybound e delle serie televisive di Amazon Prime, Invincible: Guarding the Globe ti consente di collezionare personaggi, gestire la tua squadra d’attacco e impegnarti in azioni superpotenti e multi-battaglia, il tutto mentre vivi una trama originale. Preregistrati ora.

La serie racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), un ragazzo come tanti alla sua età, se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-man (J.K. Simmons), il più potente supereroe del pianeta. Man mano che Mark inizia a sviluppare i suoi super poteri, scopre che l’eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra.

Tra i doppiatori (nella versione originale) ci sono anche Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (This is the End), Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells (Black Monday, Girls), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill (Star Wars: The Last Jedi), Walton Goggins (Justified), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Mae Whitman (Good Girls), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Melise (The Flash), Kevin Michael Richardson (The Simpsons), Grey Griffin (Avengers Assemble), Max Burkholder (Imaginary Order) e altri ancora.

