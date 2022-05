Il 6 giugno debutterà sugli schermi di HBOe HBO Max la serie del regista Olivier Assayse ilregala leprime scene del progetto con star l’attrice premio Oscar Alicia Vikander.

Nel video, che potete vedere qui sopra, si assiste a quel che accade quando un’attrice accetta, un po’ a sorpresa, un ruolo durante un periodo complicato della sua vita e della sua carriera.

Assayas ha scritto e diretto il progetto televisivo che racconta la storia di Mira (Vikander), una star del cinema americana ormai disillusa dalla sua carriera e reduce dalla recente fine di una relazione. La donna arriva in Francia per interpretare Irma Vep nel remake del film muto francese Les Vampires. Mira inizia però a far fatica nel distinguere se stessa e il suo personaggio durante le riprese del crime thriller, mentre finzione e realtà si fondono.

Nel cast della miniserie ci sono anche Vincent Macaigne nella parte di René Vidal, Jeanne Balibar che sarà Zoe, Devon Ross nel ruolo di Regina, Lars Eidinger nei panni di Gottfried, Vincent Lacoste che sarà Edmond Lagrange, Nora Hamzawi che sarà Carla, Adria Arjona con la parte di Laurie, Carrie Brownstein che interpreta Zelsa, Tom Sturridge che sarà Eamonn, Byron Bowers nel ruolo di Herman, Fala Chen che sarà Cynthia Keng, Hippolyte Girardot nel ruolo di Robert Danjou, Alex Descas che sarà Gregory Desormeaux e Antoine Reinartz nei panni di Jeremie.

Che ne pensate del trailer della serie Irma Vep? Lasciate un commento!

Fonte: YouTube