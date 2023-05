FX ha condiviso il trailer ufficiale della stagione 16 di It’s Always Sunny In Philadelphia, regalando le prime divertenti scene tratte dalle puntate inedite.

L’appuntamento per i fan con la messa è stata fissata a mercoledì 7 giugno su FXX e il giorno successivo in streaming su Hulu.

Lo show sarà poi distribuito a livello internazionale da Star+ in America Latina e su Disney+ in altri territori.

Nelle nuove puntate Ronald “Mac” MacDonald (Rob McElhenney), Charlie Kelly (Charlie Day), Dennis Reynolds (Glenn Howerton), Dee Reynolds (Kaitlin Olson) e Frank Reynolds (Danny DeVito) cercano di sopravvivere al 2023.

Mac lotta contro le allergie e una storia d’amore a distanza, Charlie ha a che fare con le sorelle, Dee cerca di mantenere il controllo dell’affitto, Frank lotta per la sua pistola, e Dennis fa fatica a migliorare la sua salute mentale.

Dopo tutto staranno affrontando il 2023 con 16 anni di esperienze con cui devono fare i conti.

La sedicesima stagione dello show è prodotta dal creatore della serie Rob McElhenney, Charlie Day, Glenn Howerton, Michael Rotenberg, Nick Frenkel, Megan Ganz, Rob Rosell, David Hornsby, Scott Marder e Victor Hsu.

Che ne pensate del trailer della stgione 16 di It’s Always Sunny in Philadelphia?

Fonte: FX