Jack Ryan: il trailer ufficiale della stagione 3

Amazon Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale della stagione 3 di Jack Ryan in arrivo il 21 dicembre.

Nelle otto puntate inedite Ryan sarà in fuga e impegnato in una corsa contro il tempo. Jack viene infatti erroneamente coinvolto in una cospirazione e si ritrova improvvisamente a essere un fuggitivo. Ricercato dalla CIA e dalla fazione ribelle che ha scoperto, Jack è costretto a nascondersi, muoversi attravero l’Europa e cercare di rimanere in vita, il tutto mentre proverà a impedire un enorme conflitto globale.

Nel cast ci saranno inoltre Wendell Pierce nella parte di James Greer, Michael Kelly che sarà Mike November, Nina Hoss nei panni di Alena Kovac, e Betty Gabriel che sarà Elizabeth Wright.

La serie ha già ottenuto il rinnovo da parte di Amazon Studios per una quarta stagione che sarà l’ultima a essere realizzata.

