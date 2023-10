James Franco sarà il protagonista di una nuova serie tv crime scritta da Adi Hasak, creatore di Shades of Blue, intitolata Karantina, di cui è stato condiviso il teaser.

Il progetto si basa sulla serie tedesca Tempel e l’attore interpreta un americano che ha aperto a Beirut un club chiamato Miami Rainbow Club.

Yaqoub Al Farhan ha il ruolo di Dahab che, uscito di prigione, promette alla moglie paraplegica e alla figlia teenager che non si avvicinerà più al mondo del crimine, accettando di occuparsi degli anziani. Quando il costoso violino della figlia viene fatto a pezzi da una gang che vuole sfrattare la sua famiglia e farla trasferire altrove, Dahab cerca di ottenere in ogni modo i soldi per comprare un nuovo violino.

Nel cast ci sono anche Reham Alkassar, Yasmina El Abd, Cynthia Khalifeh, Nicolas Mouawad ed Earl Cave.

Hasak ha definito Franco come “uno degli attori più talentuosi con cui abbia mai avuto il privilegio di lavorare”.

James è stato presente sul set per tre settimane e, secondo il filmmaker, la sua presenza ha portato gli altri interpreti a dare il meglio.

La sceneggiatura è firmata da Hasak, Christine Crokos e Claire Siobhan Byrne.

Che ne pensate della presenza di James Franco nel cast di Karantina?

Fonte: Deadline