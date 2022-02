è la nuova serie in arrivo su Peacock che racconterà gli scontri tra Carole Baskin e Joe Exotic e unainedita del progetto regala qualche anticipazione sull’approccio scelto per la storia.

Nel video lo showrunner Etan Frankel anticipa che gli spettatori potranno immergersi nella storia dei due protagonisti, approfondendone dei lati poco conosciuti. Kate McKinnon ha ad esempio sottolineato che ha pensato sarebbe stato un personaggio divertente da interpretare dopo aver ascoltato il podcast su Wondery. L’attrice ha quindi compiuto delle richerche su Carole e si è resa conto che è una donna da ammirare perché è un’imprenditrice, un’attivista piena di passione e una sopravvissuta. John Cameron Mitchell, inoltre, ha ricordato come abbia dovuto affrontare la propria omosessualità in un’area dell’America poco aperta nei confronti della comunità LGBTQ e di come i traumi vissuti abbiano lasciato su di lui il segno.

Lo showrunner ha quindi anticipato che la serie sarà in grado di divertire, offrendo dei momenti di leggerezza, oltre a spezzare il cuore degli spettatori con alcuni più drammatici dei passaggi della serie.

La serie sarà composta da otto puntate e nel cast ci saranno anche Kyle MacLachlan, Brian Van Holt, Sam Keeley, Nat Wolf, Marlo Kelly, William Fichtner, Dean Winters, David Wenham.

Che ne pensate della featurette di Joe vs. Carole? Lasciate un commento!

