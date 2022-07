JoJo: Stone Ocean, il nuovo trailer della seconda parte svela la data d’uscita

In occasione dell’Anime Expo 2022, tenutasi questo week end, Netflix ha mostrato il primo trailer della seconda parte di Jojo: Stone Ocean, svelandone anche la data d’uscita.

Come potete vedere nel trailer qui sopra, gli episodi 13-24 debutteranno in tutto il mondo il 1° settembre.

Stone Ocean è la sesta serie del manga Le bizzarre avventure di JoJo di Hirohiko Araki, edita su Weekly Shōnen Jump dal 2000 al 2003. Di seguito la descrizione ufficiale fornita da Netflix sotto il trailer:

2011, Florida, Stati Uniti. Jolyne Cujoh è incastrata per un crimine e rinchiusa nella prigione di massima sicurezza Green Dolphin Street, nota anche come “l’Acquario”. Il padre Jotaro Kujo va a visitarla, deciso a farla uscire… ma era proprio quello il piano del misterioso Stand e genio del crimine Pale Snake fin dall’inizio. Come DIO, sconfitto da Jotaro tempo addietro, Pale Snake cerca la via per il paradiso, che si cela nella memoria dell’uomo. Pale Snake attacca Jotaro e gli toglie il potere Stand e la memoria sotto forma di dischi, lasciandolo sopito. Per recuperare i dischi del padre, Jolyne decide di rimanere in prigione. Insieme ai nuovi compagni Ermes Costello, F.F., Emporio Alnino, Weather Forecast e Narciso Anastasia, Jolyne lotta contro altri portatori di Stand che si sono infiltrati nella prigione, per scoprire chi si nasconde dietro a Pale Snake e recuperare il potere Stand e la memoria del padre. Ha così inizio un capitolo nuovo e ancora più intenso della battaglia finale che scioglierà una volta per tutte l’intreccio secolare dei destini della famiglia Joestar e di DIO!