Jurassic World: Nuove Avventure, guarda il trailer della stagione 5 della serie animata

Il 21 luglio arriverà su Netflix la stagione 5 della serie animata Jurassic World Nuove Avventure e il trailer regala molte anticipazioni.

Nel video si vedono i giovani protagonisti dover prendere delle decisioni difficili per proteggere se stessi e i dinosauri.

Il quinto capitolo della storia sarà l’ultimo e Scott Kreamer, produttore esecutivo dello show, ha anticipato che i protagonisti saranno di fronte a una scelta importante:

Da un lato non sono mai stati così vicini ad andare a casa, ma dall’altro non sono mai stati più in pericolo per quanto riguarda la possibilità di non vedere mai più le loro famiglie. Non c’è un percorso chiaro andando avanti. Devono combattere per sopravvivere ai dinosauri e anche a quelli che minacciano l’esistenza delle creature.