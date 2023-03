Amazon Freevee ha condiviso il trailer della comedy in stile documentario Jury Duty, in arrivo sulla piattaforma di streaming gratuita con i primi quattro episodi il 7 aprile.

Il progetto racconterà il funzionamento di una giuria durante un processo attraverso la prospettiva di un giurato: Ronald Gladden, che lavora in campo edile. Quello che l’uomo non sa è che l’intero caso è finto e tutto quello che accade in tribunale è stato pianificato con attenzione, oltre al fatto che tutti intorno a lui sono attori.

Todd Schulman, produttore esecutivo della serie, ha dichiarato:

Jury Duty è nata con una domanda: ‘Era possibile realizzare una sitcom in stile The Office su un processo, popolarla con degli interpreti comici brillanti, e mettere una persona vera al centro dello show senza che sappia di essere circondato da attori? Onestamente non ne avevamo idea, ma quando l’abbiamo proposto a Freevee abbiamo finto fosse una cosa certa. Grazie a dio ci siamo riusciti.

La serie è co-creata da Lee Eisenberg (The Office) e Gene Stupnitsky (The Office).

Nel team della produzione ci sono anche Schulman (Borat Subsequent Moviefilm, Brüno, Who Is America?), Ruben Fleischer (Superstore), Cody Heller (Dummy), Nicholas Hatton (Borat 2), Jake Szymanski (The Package), e Andrew Weinberg (Great Minds with Dan Harmon).

Heller è showrunner e Szymanski ha firmato la regia.

Il cast è composto da Marsden che interpreta una versione alternativa di se stesso, Alan Barinholtz (History of the World: Part II), Susan Berger (Brooklyn Nine-Nine), Cassandra Blair (Hacks), David Brown, Kirk Fox (Reservation Dogs), Ross Kimball, Pramode Kumar, Trisha LaFache (Westworld), Mekki Leeper (The Sex Lives of College Girls), Brandon Loeser, Edy Modica (Made for Love), Rashida “Sheedz” Olayiwola (South Side), Kerry O’Neill (Murderville), Whitney Rice (Suits), Maria Russell, Ishmel Sahid, Ben Seaward, Ron Song, ed Evan Williams.

