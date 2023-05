FX ha annunciato la data di uscita della serie Justified: City Primeval, che segna il ritorno di Timothy Olyphant sugli schermi: Raylan Givens sarà di nuovo in tv dal 13 luglio su FX.

Nelle nuove puntate il protagonista vive a Miami, dove deve trovare l’equilibrio tra il suo lavoro e gli impegni come padre della figlia, che ora ha quindici anni. I suoi capelli sono grigi, il suo cappello è più sporco, e la strada di fronte a lui è improvvisamente più corta rispetto a quella che si è lasciato alle spalle. Un incontro fortuito su un’isolata autostrada della Florida lo porta a Detroit dove incontra Clement Mansell, ovvero The Oklahoma Wildman, un sociopatico violento e disperato che è già sfuggito alla giustizia e ha intenzione di entrare di nuovo in azione. Carolyn Wilder, l’avvocato di Mansell, ha tutte le intenzioni di rappresentare il suo cliente, anche se si ritrova tra il poliziotto e il criminale, dovendo inoltre fare il proprio gioco.

Questi tre personaggi si scontreranno in stile Elmore Leonard, scoprendo chi riuscirà a rimanere vivo.

La miniserie Justified: City Primeval è uno spinoff dello show targato FX composto da 15 episodi, ispirati al romanzo di Elmore Leonard intitolato City Primeval: High Noon in Detroit. Nel cast c’è anche Vivian, la figlia di Olyphant, nel ruolo di Willa, ovviamente figlia di Givens.

Tra gli interpreti ci sono inoltre Aunjanue Ellis, Boyd Holbrook, Adelaide Clemens, Vondie Curtis Hall, Marin Ireland, Victor Williams e Norbert Leo Butz.

La serie è scritta da Dave Andron e Michael Dinner, in collaborazione con il creatore della serie originale Graham Yost.

Che ne pensate della data di uscita di Justified: City Primeval? State attendendo la serie?

Fonte: Deadline