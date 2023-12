Prime Video ha condiviso il trailer e il poster di Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna, il nuovo show Original in 4 episodi, disponibile in esclusiva in streaming dal 4 gennaio 2024 in Italia.

Un gruppo di sei concorrenti con una segreta e irrefrenabile passione per il karaoke ha una notte intera per sfidarsi cantando hit e vecchi classici italiani e internazionali. I partecipanti, nessuno un cantante professionista, si alterneranno sul palco per una serie di round alla fine dei quali dovranno votare la migliore e la peggiore performance degli altri colleghi. Vincerà chi si sarà divertito di più e si sarà messo più in gioco dimostrando di essere un vero talento senza vergogna. Tra scorrettezze di ogni genere, parrucche, travestimenti, balletti improvvisati e irresistibili stonature, ogni arma sarà lecita per rendere indimenticabile la propria performance.

Lo show è condotto da Dargen D’Amico; con Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola e Lele Adani, Tommaso Zorzi. Basato sulla serie Celebrity Karaoke Club di Monkey Kingdom, prodotto in associazione con Universal International Studios e concesso in licenza da NBCUniversal Formats. Diretto da Francesco Imperato, Karaoke Night è prodotto da Stand by me in collaborazione con Prime Video e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 4 gennaio 2024 in Italia.

Che ne pensate del trailer dello show Karaoke Night – Talenti senza vergogna? Lasciate un commento!

Fonte: Comunicato stampa Amazon

