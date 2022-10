Ne 2003 era in fase di sviluppo una serie animata tratta dal videogioco Kingdom Hearts e online è stato ora condiviso il pilot.

Seth Kearsley era il produttore esecutivo dello show del progetto, di cui Disney non ha poi ordinato la produzione. Un mese fa aveva quindi accennato alla possibillità di pubblicare il materiale online, rispettando ora la promessa fatta ai fan.

Il video, della durata di 11 minuti circa, mostra i personaggi al centro della trama – tra cui Sora, Riku e Kairi – e il loro rapporto con i protagonisti del mondo Disney come Paperino e Pippo.

Tra gli attori coinvolti come doppiatori c’erano Hayden Panettiere e David Gallagher che hanno ripreso il ruolo di Kairi e Riku dopo aver lavorato al videogame. Sora, invece, è stato doppiato da Bobby Edner perché Haley Joel Osment, all’epoca, era impegnato in un altro progetto e non aveva potuto dare la propria disponibilità.

Kearsley, che non ha avuto l’autorizzazione della Disney per pubblicare il pilot mai completato online, ha dichiarato che il suo unico scopo è condividere un lavoro di cui è molto orgoglioso, sottolineando che sarebbe dispiaciuto se nessuno potesse mai vederlo.

Che ne pensate del pilot della serie Kingdom Hearts mai realizzata? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook