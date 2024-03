La nuova serie Kiseiju – La zona grigia, tratta dal manga Parasyte, arriverà sugli schermi di Netflix il 5 aprile e il teaser regala molte sequenze in anteprima della lotta per la sopravvivenza al centro della trama.

A realizzare il progetto è stato Yeon Sang-ho, già regista di Train to Busan e grande fan del manga horror di Hitoshi Iwaaki/Kodansha.

Al centro della trama c’è una forma di vita non identificata, con forma di parassiti, che vive sfruttando gli esseri umani per far crescere il loro potere e iniziare a causare caos nella società. Un gruppo di umani decide di combattere contro il male emergente.

Nelle puntate ci saranno dei personaggi nuovi rispetto all’opera originale che permetteranno di raccontare una storia inedita anche per i fan del manga.

Nel cast ci sono Koo Kyo-hwan nel ruolo di Kang-woo, un uomo determinato a lottare contro i parassiti e trovare la sorella scomparsa; Lee Jung-hyun che sarà Jun-kyung, determinata leader di una task force anti-parassiti, Kwon Hae-hyo che avrà il ruolo di Chul-min, un detective esperto determinato a proteggere Sun-in, Kim In-kwon che sarà Won-seok, e molti altri.

Che ne pensate del teaser di Kiseiju – La zona grigia? Seguirete la serie?

