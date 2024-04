La serie con protagonista Knuckles sarà disponibile da fine aprile su Paramount+, e si mostra oggi in una nuova simpatica featurette.

Oltre alla nuova featurette, che potete vedere qui sopra, il produttore esecutivo del franchise e della serie Toby Ascher ha parlato della possibilità di realizzare una stagione 2:

Se qualcosa funziona davvero bene, e avremo una storia davvero fantastica da raccontare, sicuramente la espanderemo. Non penso che ci siano porte chiuse sulla futura televisione, sulle future stagioni di Knuckles, quindi tutto è aperto. Penso che sia importante per noi non creare semplicemente per farlo.