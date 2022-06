Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Kung Fu Panda: The dragon knight, con Jack Black nuovamente nei panni del simpatico panda Po.

Il trailer, che potete vedere in italiano a questo indirizzo, rivela che la nuova serie Dreamworks debutterà su Netflix il prossimo 14 luglio.

Di seguito la sinossi ufficiale della nuova serie di Kung Fu Panda pubblicata da Dreamworks Animation:

Quando una misteriosa coppia di donnole mette gli occhi su una collezione di quattro potenti armi, Po deve lasciare la sua casa per imbarcarsi in una ricerca di redenzione e giustizia girando il mondo al fianco di un cavaliere inglese senza fronzoli di nome Wandering Blade. Insieme, i due guerrieri diversi intraprendono un’avventura epica per trovare prima le armi magiche, salvare il mondo dalla distruzione, e potrebbero persino imparare una o due cose l’uno dall’altro lungo la strada.