ha ora un nuovoin attesa del debutto degli episodi previsto per il 24 giugno su Neflix.Nel video, che potete vedere qui sopra, il Professore recluta la sua squadra che sarà impegnata nello spettacolare crimine.

Alex Pina, creatore della serie originale spagnola, è coinvolto come produttore del remake coreano.

Nella nuova versione della storia c’è un’area sicura al confine tra Corea del Nord e Corea del Sud, dove c’è una zecca di stato che stampa le nuove banconote in vigore nella nazione per iniziare a gettare le basi di un’economia unificata.

Al centro della trama ci sarà il Professore (Yoo Ji-tae) che propone a Tokyo (Jun Jong-seo) il suo piano di compiere un’epica rapina, assemblando un gruppo di ladri di alto livello. La situazione scivola poi nel caos e a guidare la task force che si occupa del tentativo di fermare i criminali e salvare gli ostaggi sono Seon Woojin (Kim Yunjin) e l’ex agente speciale nord coreano Cha Moohyuk (Kim Seung-o).

Il remake della serie spagnola è stato diretto da Kim Hong-sun e scritto da Ryu Yong-jae.

La prima stagione dello show sarà composto da 12 episodi e tra gli interpreti ci sono Yoo ji-tae (Old Boy) nel ruolo del Professore, Jun Jong-seo (Burning) nella parte di Tokyo, Park Hae-soo (Squid Game) che sarà Berlino, Lee Won-jong nella parte di Mosca e Kim Yoon.

