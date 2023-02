La Regina Carlotta: il primo trailer della serie spinoff di Bridgerton

Netflix ha condiviso il primo trailer della serie La Regina Carlotta, lo spinoff di Bridgerton che arriverà sugli schermi di Netflix il 4 maggio.

Nel video si assistono ad alcune anticipazioni come l’incontro con re Giorgio e altri momenti della vita a corte.

Il prequel dell’universo di Bridgerton è incentrato sull’ascesa al potere e alla fama della regina Carlotta. La serie racconta come il matrimonio della giovane regina con re Giorgio sia alla base di una grande storia d’amore e di un cambiamento sociale grazie al quale è nato il mondo dell’alta società di Bridgerton.

Nel cast troviamo Golda Rosheuvel (Regina Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury), Arsema Thomas (Lady Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) che tornano nei loro ruoli di Bridgerton, assieme a Michelle Fairley come la Principessa Augusta, Corey Mylchreest come il giovane Re Giorgio e Arsema Thomas come la giovane Agatha Danbury. Inoltre ci sono Sam Clemmett come giovane Brimsley, Freddie Dennis come Reynolds, Richard Cunningham come Lord Bute, Tunji Kasim come Adolphus, Rob Maloney come il medico reale, Cyril Nri come Lord Danbury, e Hugh Sachs come Brimsley (più adulto).

Rhimes è sceneggiatrice e showrunner della serie, e produce assieme a Betsy Beers e Tom Verica, che dirige la serie.

Fonte: Netflix