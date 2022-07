La serie Lasciami entrare ha ora uun teaser trailer che regala le prime sequenze tratte in anteprima dell’adattamento dell’omonimo romanzo che debutterà sugli schermi di Showtime il 9 ottobre.

Nel video si possono vedere la giovane protagonista e suo padre mentre cercano di gestire il fatto che la ragazzina sia un vampiro, situazione che rischia di avere conseguenze mortali su di loro e sulle persone che li circondano. Nel teaser trailer spazio anche brevemente per un incontro che potrebbe cambiare tutto.

I protagonisti sono Mark (Demian Bichir) e sua figlia Eleanor (Taylor Baez) e lo show cercherà di offrire un ritratto della fragilità umana, della forza e della compassione mostrando fino a che punto si è disposti a spingersi pur di proteggere i propri figli dai mostri esistenti nel mondo, rischiando di trasformarsi in uno di loro.

La vita della ragazzina dodicenne e di suo padre Mark è cambiata per sempre dopo che Eleanor è stata trasformata in vampiro, costringendola a uscire solo di notte, mentre il padre cerca di riuscire a ottenere il sangue umano di cui ha bisogno per rimanere in vita.

Andrew Hinderaker (Penny Dreadful) avrà il ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Seith Mann, invece, è stato invece il regista del pilot. Nel team della produzione anche Marty Adelstein e Becky Clements, oltre a Bichir.

