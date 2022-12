Lea Michele e Darren Criss sono i protagonisti di uno speciale natalizio di Carpool Karaoke e un video condiviso da Apple TV+ mostra le star di Glee impegnate a cantare alcuni brani natalizi.

Gli interpreti di Rachel Berry e Blaine Anderson nello show ideato da Ryan Murphy hanno entrambi pubblicato degli album con canzoni natalizie, al centro delle loro performance mentre si muovono per le strade di New York a bordo di una macchina.

Lea, nel video condiviso su YouTube, interpreta Christmas in New York, tratto dall’album Christmas in the City, mentre Darren canta poi la trascinante Christmas Dance, presente nella tracklist di A Very Darren Chrissmas.

I due attori e cantanti sembra si siano divertiti molto a realizzare lo speciale delle feste di Carpool Karaoke e hanno ancora un ottimo rapporto di amicizia, nonostante le tanti voci e indiscrezioni relative a tensioni, rivalità e litigi che sarebbero stati all’ordine del giorno sul set di Glee. La storia del “lato oscuro” della serie è stata recentemente al centro della docuserie The Price of Glee.

Fonte: ComicBook