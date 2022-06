Legacies si concluderà con un finale in onda il 16 giugno e nell’episodio, di cui è stata svelata la trama e condiviso un promo, apparirà anche Joseph Morgan, l’interprete di Klaus.

La puntata si intitola Just Don’t Be A Stranger, Okay?.

La sinossi ufficiale anticipa:

Hope (Danielle Rose Russell), Lizzie (Jenny Boyd), MG (Quincy Fouse), Kaleb (Chris Lee), Jed (Ben Levin), Cleo (Omono Okojie) e Alaric (Matthew Davis) riflettono sugli eventi recenti e quello che accadrà in futuro. Hope e Lizzie trovano un po’ di consolazione grazie a delle fonti inaspettate, ma benvenute.

Nella puntata appariranno anche Aria Shaghasemi e Leo Howard. Julie Plec e Brett Matthews hanno firmato la sceneggiatura, mentre Michael A. Allowitz ha diretto l’episodio.

Morgan, su Instagram, ha dichiarato:

Non so se ho il permesso per farlo. Non so se ne ho bisogno, se devo essere onesto. In ogni caso eccoci qui, vi dirò un paio di cose: vedrete di nuovo Klaus nel finale di Legacies. Solo per un breve momento. Ecco, l’avete sentito qui per primi…

Joseph ha aggiunto:

Si tratta della famiglia. La famiglia è potere. Si tratta di un padre e di sua figlia, del loro rapporto, di ciò che pensa di doverle.

L’attore ha concluso sottolineando:

Si è trattato di girare una scena in modo davvero segreto e clandestino.

La serie Legacies raccontava la storia di Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell), la figlia di Klaus Mikaelson e Hayley Marshall, e degli altri giovani che frequentano la Salvatore School for the Young and the Gifted.

Che ne pensate? Siete curiosi di scoprire cosa accadrà nel finale di Legacies in cui apparirà anche Joseph Morgan?

Fonte: ComicBook