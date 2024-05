LEGO e Disney+ hanno pubblicato il primo trailer di LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy, nuovo speciale in arrivo a settembre che introdurrà niente di meno che Darth Jar Jar.

Lo speciale vedrà la Galassia di Star Wars completamente messa a soqquadro da una forza misteriosa. Come potete vedere nel trailer qui sopra, nello speciale, l’attore originale di Jar Jar Ahmed Best darà la voce a Darth Jar Jar. Mark Hamill presterà invece la sua voce a LEGO Luke Skywalker.

Gli showrunner e produttori esecutivi Dan Hernandez e Benji Samit (Teenage Mutant Ninja Turtles: Caos Mutante) hanno dichiarato:

L’opportunità di lavorare con LEGO e Lucasfilm per Rebuild the Galaxy è stato un sogno diventato realtà. Collezioniamo set LEGO Star Wars da 25 anni e abbiamo affrontato questo progetto con l’entusiasmo dei fan, creando questa storia letteralmente mattone dopo mattone. Per i nuovi fan, questo sarà un posto entusiasmante in cui entrare nel mondo di LEGO Star Wars, e per i fan di lunga data, vedrete alcune cose che non avreste mai pensato possibili.