è tornata nel mondo televisivo con la serie, di cui Hulu ha ora condiviso ilufficiale, in attesa del debutto previsto sugli schermi americani il 18 marzo.

Nel cast delle dieci puntate ci sono anche Michael Cera, Susannah Flood, Violet Young, Kevin Kane, Yamaneika Saunders, Laura Benanti, Larry Owens, Michael Rapaport, Rosebud Walker e LaVar Walker.

La sinossi della serie è la seguente:

La vita di Beth sembrerebbe piuttosto grandiosa sulla carta, notevole per tutte le persone con cui è cresciuta. Guadagna bene distribuendo vino e ha una relazione stabile con un ragazzo di successo, vivendo a Manhattan. Quando un incidente improvviso obbliga Beth ad affrontare il suo passato, la sua vita cambia per sempre. Tramite dei flashback che rivelano il passato della protagonista, Beth impara a capire come è diventata chi è e chi vuole essere. Gli spettatori seguiranno il suo percorso verso una vita più grande, coraggiosa e autentica. Imparando a esprimere se stessa e vivendo in modo intenzionale. Un viaggio nei ricordi è una forte fonte di trauma, comedy e possibilità di andare oltre.