L’imperatrice: il trailer della nuova serie Netflix sulla storia di Sissi

Il 29 settembre sarà disponibile su Netflix la nuova serie L’imperatrice, progetto ispirato alla storia di Sissi, e online è stato condiviso il primo trailer.

Scritta da Katharina Eyssen, L’imperatrice racconta i primi anni della storia che nell’800 vede protagonisti la ribelle Sissi (Devrim Lingnau) e l’imperatore Francesco Giuseppe, soprannominato Franz (Philip Froissant), mentre vivono la loro relazione tra obblighi, intrighi e lotte di potere alla corte viennese.

Quando Elisabetta, ancora giovanissima, incontra l’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, l’amore che si viene a formare tra la coppia stravolge la gerarchia di potere presso la corte viennese.

Dopo il matrimonio la nuova imperatrice deve farsi valere non solo nei confronti della suocera Sofia, ancora alla ricerca di potere, ma deve affrontare Maxi, che desidera il trono e persino lei.

Mentre le truppe nemiche iniziano a riunirsi al confine dell’impero asburgico, i viennesi si ribellano contro l’imperatore. Elisabetta deve quindi scoprire di chi si può fidare e qual è il prezzo da pagare per essere una vera imperatrice e un esempio di speranza per il popolo.

La prima stagione della serie è composta da 6 episodi.

