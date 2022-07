Il 25 agosto debutterà su FX e Hulu la serie animata Little Demon, di cui è stato diffuso il trailer ufficiale.

Nel video si introduce la protagonista Chrissy, una tredicenne che scopre di essere la figlia del diavolo dopo aver ucciso, per errore, i bulli che la stavano tormentando.

Il padre arriva quindi per incontrarla e le inizia a far conoscere il suo mondo.

La serie è stata creata e prodotta da Darcy Fowler, Seth Kirschner e Kieran Valla.

Gli attori impegnati a dare voce ai protagonisti sono Lucy DeVito, Danny DeVito e Aubrey Plaza. Tra le guest star, invece, spazio a Dave Bautista, Mel Brooks, Rhea Perlman, Sam Richardson, Patrick Wilson, Pamela Adlon, e Michael Shannon.

La sinossi ufficiale anticipa:

Little Demon avrà al centro una madre e la sua figlia, l’Anticristo, mentre cercano di avere una vita normale in Delaware, 13 anni dopo che il Diavolo e la donna hanno concepito un figlio. Nel corso della serie le due dovranno affrontare varie forze mostruose, tra cui lo stesso Satana che sta cercando di ottenere la custodia della figlia.

Little Demon sarà prodotta da DeVito tramite la sua casa di produzione Jersey ilms 2nd Avenue, ShadowMachine e FX Productions. Nel team della produzione c’è anche Dan Harmon.

