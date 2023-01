Lockwood & Co: guarda il trailer della nuova serie Netflix

Netflix ha condiviso il trailer ufficiale della serie Lockwood & Co l’adattamento dei romanzi di Jonathan Stroud prodotto da Big Talk Productions e diretto da Joe Cornish (Il ragazzo che diventerà Re, Attack the Block) che arriverà sulla piattaforma di streaming il 27 gennaio.

La storia è ambientata in una versione alternativa di Londra, invasa da creature sovrannaturali che solo alcuni giovani dotati di poteri riescono a vedere e sentire, e ovviamente combattere. Il pericoloso lavoro viene gestito da alcune realtà e la più piccola e sgangherata di tutte è la Lockwood & Co.

I libri sono descritti come un insieme di Ghostbusters e Sherlock Holmes, pubblicata da Penguin Random House la saga è iniziata con The Screaming Staircase nel 2013 ed è terminata con il quinto libro, The Empty Grave, nel 2017.

La sinossi anticipa:

A Londra, dove i più bravi cacciatori adolescenti di fantasmi si cimentano di notte in combattimenti pericolosi contro spettri letali, tra le tante agenzie specializzate in questa attività ne spicca una senza fini commerciali e non controllata da adulti. Si tratta di una piccola startup gestita da due ragazzini da poco affiancati da una giovane con straordinari poteri paranormali, un trio di ribelli destinato a risolvere un giallo che cambierà il corso della storia: Lockwood & Co.

Nel cast troviamo Ruby Stokes (Lucy Carlyle), Cameron Chapman (Anthony Lockwood), Ali Hadji-Heshmati (George Karim), Ivanno Jeremiah (Barnes), Jack Bandeira (Kipps), Morven Christie (Penelope Fittes), Rhianna Dorris (Kat Godwin), Paddy Holland (Bobby Vernon).

Che ne pensate del trailer di Lockwood & Co? Lasciate un commento!

Fonte: Netflix