Come rivelato qualche giorno fa, la seconda stagione di Loki avrà una attività di comarketing con McDonald’s: una salsa agrodolce in edizione limitata “vista in Loki”.

Oggi scopriamo perché viene definita “vista in Loki”: il fast food ha infatti lanciato uno spot speciale contenente alcuni dei suoi più famosi placement cinematografici e televisivi, e tra i vari Pulp Fiction, Seinfeld, Friends, The Office, Il quinto elemento… compare anche la seconda stagione di Loki.

Nel video integrale, che vedete qui sotto, c’è una sequenza più lunga dell’estratto che vi proponiamo in testa all’articolo.

Nella clip Loki (Tom Hiddleston), Mobius (Owen Wilson) e un detenuto della TVA interpretato da Rafael Casal entrano in un McDonald’s dove lavora Sylvie (Sophia Di Martino). I due restano soli mentre Mobius e il detenuto si godono il pranzo…

La stagione 2 di Loki sarà disponibile a partire dal 6 ottobre su Disney+.

