Il 24 giugno arriverà su Apple TV+ la seriee online è stato condiviso il primodella nuova workplace comedy con protagonista e produttrice l’attrice(Saturday Night Live, Le amiche della sposa).Il progetto è stato ideato dai vincitori dell’Emmy Alan Yang (Little America, Master of None) e Matt Hubbard (30 Rock, Forever). La commedia ambientata sul posto di lavoro composta da 10 episodi farà il suo debutto con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì.

Insieme a Maya Rudolph completano il cast Michaela Jaé Rodriguez (Pose), Ron Funches (Undateable), Nat Faxon (Married) e Joel Kim Booster (Sunnyside).

La trama di Loot – Una Fortuna

In Loot – Una fortuna, la miliardaria Molly Novak (Maya Rudolph) ha una vita da sogno, con tanto di jet privati, una villa tentacolare e uno yacht gigante; ha tutto ciò che desidera. Ma quando scopre che suo marito, con cui è sposata da più di 20 anni, la tradisce, lei va in giro a riferirlo pubblicamente, diventando carburante per il foraggio dei tabloid. Quando sta per toccare il fondo, scopre, con sorpresa, di essere intestataria di una fondazione di beneficenza gestita dalla pragmatica Sofia Salinas (Michaela Jaé Rodriguez), che implora Molly di smettere di generare cattiva stampa. Con il suo devoto assistente Nicholas (Kim Booster) al suo fianco e con l’aiuto di Sofia e del suo team – tra cui il mite contabile Arthur (Nat Faxon) e il suo ottimista cugino Howard (Ron Funches) amante della cultura pop – Molly intraprende una viaggio alla scoperta di sé stessa. Restituire agli altri potrebbe essere proprio ciò di cui ha bisogno.

La serie è creata, scritta e prodotta da Alan Yang e Matt Hubbard. Maya Rudolph è produttrice esecutiva, insieme a Natasha Lyonne e Danielle Renfrew Behrens, per conto della loro Animal Pictures. Anche Dave Becky di 3 Arts è produttore esecutivo. “Loot – Una fortuna” è prodotta per Apple da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group.

Il progetto segna la seconda collaborazione tra Apple TV+ e Alan Yang dopo la serie antologica nominata per tre volte agli Independent Spirit Award, ai BAFTA e NAACP Image Award, Little America.

Fonte: Comunicato Stampa Apple