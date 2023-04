HBO Max ha condiviso il trailer del podcast ufficiale legato alla miniserie Love and Death, progetto in sette episodi con star Elizabeth Olsen in arrivo sugli schermi americani il 27 aprile.

Nel video si spiega che il progetto cercherà di indagare sui fatti reali legati all’omicidio compiuto da Candy Montgomery. Il podcast sarà condotto da Nancy Miller e potrà contare sugli interventi del cast e della troupe, tra cui il creatore David E. Kelley, la produttrice Lesli Linka Glatter e la protagonista Olsen.

La star di WandaVision, nel progetto ispirato a una storia vera, ha il ruolo della casalinga texana che ha ucciso Betty Gore negli anni ’80.

Le puntate seguiranno quello che accade a due coppie di amici che vivono in una città di provincia e frequentano la propria chiesa. Tutto sembra andare nel migliore dei modi fino a quando qualcuno prende in mano un’ascia.

Le riprese degli episodi si sono tenute a Kyle, Texas, e la sceneggiatura è stata firmata da Kelley ispirandosi al saggio Love and Death is inspired by the book Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs e a una serie di articoli pubblicati sulla rivista Texas Monthly.

La regia è stata affidata a Lesli Linka Glatter, già dietro la macchina da presa di Homeland e nel cast ci sono inoltre Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugit, Keir Gilchrist, Elizabeth Marvel, Tom Pelphrey e Krysten Ritter.

La miniserie arriverà su HBO Max il prossimo 27 aprile ed è prodotta da David E. Kelley, Nicole Kidman e Lionsgate Television.

Fonte: HBO Max