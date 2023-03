Apple ha condiviso online il trailer della nuova serie L’ultima cosa che mi ha detto, basata sull’omonimo romanzo di Laura Dave, bestseller numero 1 del New York Times.

Interpretata e prodotta esecutivamente da Jennifer Garner, la serie dramedy composta da sette episodi è interpretata da un cast corale guidato da Jennifer Garner con Nikolaj Coster-Waldau, Angourie Rice, Aisha Tyler, Augusto Aguilera, Geoff Stults e John Harlan Kim.

L’ultima cosa che mi ha detto è prodotta dalla Hello Sunshine di Reese Witherspoon e dalla 20th Television, e farà il suo debutto su Apple TV+ il 14 aprile con i primi due episodi, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì, fino al 19 maggio.

La serie segue Hannah (interpretata da Jennifer Garner), una donna che deve instaurare un rapporto con la figliastra sedicenne Bailey (interpretata da Angourie Rice) per scoprire la verità sul motivo della misteriosa scomparsa del marito.



Creata e adattata da Laura Dave, insieme al co-creatore della serie e premio Oscar Josh Singer,L’ultima cosa che mi ha detto segna la prima collaborazione tra i coniugi Dave e Singer, che sono anche produttori esecutivi insieme alla Garner, Reese Witherspoon e Lauren Neustadter di Hello Sunshine. La serie è prodotta per Apple da Hello Sunshine, che ha acquisito i diritti del libro di Laura Dave e collabora al progetto con la 20th Television. Olivia Newman dirige l’episodio pilota, mentre gli altri episodi sono diretti dalla stessa Newman, da Deniz Gamze Erguven, Daisy Von Scherler Mayer e Lila Neugebauer.

Fonte: Comunicato stampa Apple