Il premio Oscar Mahershala Ali sarà la voce narrante della serie naturalistica Chimp Empire, prodotta per Netflix.

Il progetto, in quattro episodi, è diretto da James Reed, già co-regista di My Octopus Teacher e autore di Rise of the Warrior Apes per Discovery.

La serie è stata girata nella foresta Ngogo dell’Uganda, seguendo scienziati e ricercatori che hanno vissuto insieme alla tribù locale durante gli ultimi 25 anni, osservandoli mentre costruiscono una sofisticata struttura politica e legata alla famiglia, stringendo alleanze, gettando le basi per la fiducia reciproca, occupandosi uno dell’altro e spesso lottando per il potere.

Reed e il suo team sono riusciti a immortalare immagini che offrono uno sguardo intimo degli scimpanzé di Ngogo, assistendo anche a momenti complicati e drammatici. Nelle puntate si vedranno crescere i membri più giovani, stringere legami e assistere all’ascesa e alla caduta di leader.

La serie debutterà su Netflix il 19 aprile, in occasione della giornata della Terra. Il team della produzione è composto da Keo Films e Underdog Films.

Che ne pensate? Seguirete la docuserie Chimp Empire narrata da Mahershala Ali?

Fonte: Netflix

