Man vs Bee

Per pubblicizzare l’arrivo di Man vs Bee il prossimo 24 giugno, Netflix ha pubblicato un teaser trailer particolare per la serie con Rowan Atkinson.

Nel video, che potete vedere qui sopra, Trevor (Rowan Atkinson) litiga con l’ape nelle serie più famose di Netflix, tra cui Lupin, La Regina degli Scacchi, Queen Eye e La Casa di Carta.

La sinossi ufficiale della serie anticipa semplicemente:

Il famoso attore e comico Rowan Atkinson interpreta un nuovo personaggio in questa commedia sfrenata. Un uomo si trova in guerra con un’ape mentre occupa una casa di lusso. Chi vincerà e quali danni irreparabili verranno causati?

La serie è stata creata da Atkinson insieme a Will Davies. David Kerr si è occupato della sceneggiatura e dalla regia dei nove episodi. Nel cast poi Jing Lusi, Claudie Blakley, Tom Basden, Julian Rhind-Tutt, Greg McHugh e India Fowler.

Cosa ne pensate di questo trailer speciale di Man vs Bee? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

