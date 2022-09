Manifest 4: il full trailer della prima parte dell’ultima stagione

In occasione del Tudum, Netflix ha diffuso il full trailer della quarta e ultima stagione di Manifest, che arriverà sulla piattaforma il prossimo 4 novembre. Si tratterà però solo della prima tranche da 10 episodi delle due in cui sarà suddivisa questa stagione finale.

Potete vederlo qui sopra!

La quarta stagione, ambientata due anni dopo che il brutale omicidio di Grace ha sconvolto la vita della famiglia Stone. Ognuno di loro è in preda al caos mentre un Ben devastato continua a piangere la moglie e a cercare la figlia rapita Eden. Consumato dal dolore, Ben si è dimesso dal suo ruolo di co-capitano della scialuppa di salvataggio, lasciando Michaela a guidarla da sola – un’impresa quasi impossibile, dato che ogni mossa dei passeggeri è ora monitorata da un registro governativo. Mentre la data della morte si avvicina e i passeggeri cercano disperatamente una via di sopravvivenza, un misterioso passeggero arriva con un pacchetto per Cal che cambia tutto ciò che sanno sul volo 828 e si rivelerà la chiave per svelare il segreto delle Chiamate in questo viaggio avvincente, sconvolgente e profondamente emotivo.

Il finale della terza stagione ha lasciato i fan con il fiato sospeso per i numerosi colpi di scena, tra cui Angelina, un’altra passeggera dell’828, che ha pugnalato mortalmente Grace e poi ha rapito Eden, credendo che la bambina fosse il suo angelo custode; Michaela e Zeke che sembrano sul punto di lasciarsi; Cal che scompare nel nulla dopo aver toccato l’ala dell’aereo nel laboratorio di Eureka riapparendo poi con cinque anni di più; il Capitano Daly che appare improvvisamente nella cabina di pilotaggio dell’828 a Eureka e poi scompare con l’intero aereo in un lampo di luce.