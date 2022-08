Manifest: teaser trailer, poster e data di debutto della quarta attesissima stagione!

Finalmente è stata svelata la data di debutto della quarta e ultima stagione di Manifest. Il servizio streaming ha diffuso la notizia quest’oggi, domenica 28 agosto, alle 8:28 Pacific Time. Vi ricordiamo che la quarta stagione sarà divisa in due parti da 10 episodi, con la prima parte prevista per il prossimo 4 novembre.

Netflix ha inoltre pubblicato il primo poster ufficiale:

Sinossi Ufficiale

La quarta stagione è ambientata due anni dopo il brutale omicidio di Grace. Ognuno dei membri della famiglia è scosso e in preda al caos mentre un Ben devastato continua a piangere la moglie e a cercare Eden, la figlia rapita. Consumato dal dolore, Ben si dimette dal suo ruolo di co-capitano della scialuppa di salvataggio, lasciando Michaela da sola – un’impresa quasi impossibile, dato che ogni mossa dei passeggeri è ora monitorata da un registro governativo. Mentre la data della morte si avvicina e i passeggeri cercano disperatamente una via di sopravvivenza, un misterioso passeggero arriva con un pacchetto per Cal che cambia tutto ciò che sanno sul volo 828 e si rivelerà la chiave per svelare il segreto delle Chiamate in questo viaggio avvincente, sconvolgente e profondamente emotivo.

Il finale della terza stagione ha lasciato i fan con il fiato sospeso per i numerosi colpi di scena, tra cui Angelina, un’altra passeggera dell’828, che ha pugnalato mortalmente Grace rapendo poi Eden perché convinta che la bambina fosse il suo angelo custode; Michaela e Zeke sul punto di lasciarsi; Cal che scompare nel nulla dopo aver toccato l’impennaggio di coda dell’aereo nel laboratorio di Eureka e riapparendo poi con cinque anni in più; il Capitano Daly che appare improvvisamente nella cabina di pilotaggio dell’828 a Eureka e poi scompare con l’intero aereo in un lampo di luce.

Che cosa ne pensate del primo tesser trailer di Manifest? Ditecelo nei commenti.

Fonte: YouTube